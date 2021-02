Die Einstufung der AfD in Sachsen als Verdachtsfall kommt spät und ändert wenig. Es ist lange offensichtlich, dass die Partei in Sachsen die Grenze des Demokratischen gezielt überschreitet. Die Bundes-AfD hat den als rechtsextrem eingestuften Flügel aufgelöst – in Sachsen ist der Flügel die Partei. Der Dresdener AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meier spricht rassistisch von "Mischvölkern" und lobt die NPD. Sein Parlamentskollege Heiko Hessenkemper spricht bei Pegida. Und bei einem sogenannten Trauermarsch 2018 in Chemnitz gingen Parteifunktionäre Schulter an Schulter mit Rechtsextremisten von Pro Chemnitz.

Defizite der Behörde werden deutlich

Dass das nun auch der sächsische Verfassungsschutz erkennt, ist zwar richtig, kommt aber reichlich spät. Und zeigt deutliche Defizite der Behörde. Die Entscheidung darüber sollte schon vor einem Jahr getroffen werden. Doch die Behörde schaffte es nicht einmal, rechtssicher zu begründen, wieso sie Daten über AfD-Abgeordnete sammelte, die ohnehin öffentlich waren.

Einige Daten mussten auf Anweisung des Innenministeriums wieder gelöscht werden, der Leiter des Verfassungsschutzes wurde ausgetauscht. Einigermaßen fassungslos über die juristische Inkompetenz bescheinigten die mit der Kontrolle des Verfassungsschutzes betrauten Landtagsabgeordneten der Behörde unumwunden ein "Defizit in der Analysefähigkeit im Bereich Rechtsextremismus". Dieses Defizit will der neue Verfassungsschutzchef Dirk-Martin Christian nun offenbar behoben haben.

Doch die Einstufung als Verdachtsfall wird der sächsischen AfD nicht schaden, im Gegenteil. Sie kann ihren Opfermythos weiterspinnen, der Verfassungsschutz werde politisch instrumentalisiert. Wie einst die Stasi.

Wahlergebnisse werden sich kaum ändern

Dabei hilft der AfD in Sachsen die ungewöhnliche Rechtslage: Denn der Verfassungsschutz darf anders als die Bundesbehörde nichts über die Beobachtung der AfD sagen, solange sie nur Verdachtsfall ist. Damit bleibt die Beweisführung im Dunkeln. Erst wenn eine extremistische Einstellung erwiesen ist, darf die Behörde sich äußern.

Dass die Beobachtung doch öffentlich wurde, sei ein schwerer Fall von Geheimnisverrat, so sieht es der AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban. Seine Partei erstattet Strafanzeige. Dabei muss man hinzufügen, dass auch die AfD selbst über einen Abgeordneten im Kontrollgremium Zugang zu den Informationen des Verfassungsschutzes hat.

Die Wahlergebnisse werden sich dadurch kaum ändern. Der extreme Kurs der sächsischen AfD war auch schon bei den letzten Wahlen bekannt. Auch wenn sich am Wochenende mehrere hundert AfD-Mitglieder zur Aufstellung einer Liste für die Bundestagswahl treffen, wird die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wohl eher einen als spalten.

Der Verfassungsschutz wird und kann die politische Herausforderung durch die AfD nicht lösen. Mit Dialog und harter Diskussion versucht Sachsens CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident Michael Kretschmer Wähler für die Demokratie zurückzugewinnen. Am Ende müsse sich die Partei wohl selbst schlagen, glaubt aber auch Kretschmer. Das ist Wunschdenken – aber mehr bleibt wohl nicht übrig.

(Deutschlandradio / C. Kruppa)Alexander Moritz, Jahrgang 1991, studierte in Leipzig, Lyon und Växjö Politikwissenschaft und European Studies. Vor seinem Volontariat beim Deutschlandradio arbeitete er als freier Journalist u. a. für den MDR, Radio France und Spiegel Online und war Chefredakteur und Moderator bei mephisto 97.6, dem Lokalradio der Universität Leipzig. Seit September 2020 ist er Landeskorrespondent von Deutschlandradio in Sachsen.