Die AfD in Sachsen zieht mit ihrem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Urban als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 1. September.

Ein Parteitag in Markneukirchen wählte den 54-Jährigen mit 85,4 Prozent auf Platz eins der Landesliste. Auf Platz zwei kam Generalsekretär Zwerg. Urban sitzt seit 2014 im sächsischen Landtag und gilt als Rechtsaußen. Er zählt zum sogenannten "Flügel" der AfD. Dabei handelt es sich um eine informelle Strömung innerhalb der Partei; sie gilt als Sammelbecken radikaler Kräfte.