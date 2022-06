Abstimmung auf dem AfD-Parteitag in Riesa (Sebastian Kahnert/dpa)

Bislang kandidieren der amtierende Vorsitzende Chrupalla und der Bundestagsabgeordnete Kleinwächter. Fraktionschefin Weidel kündigte an, im Fall einer Doppelspitze ebenfalls für den Posten zu kandidieren. Auch der AfD-Europaabgeordnete und frühere stellvertrende Chefredakteur der Bild am Sonntag, Fest, will gegebenenfalls als Co-Vorsitzender antreten. Gestern hatte der Parteitag per Satzungsänderung die Möglichkeit geschaffen, dass die AfD künftig nur von einer Person geführt werden kann. Bis dato musste es mindestens zwei Bundessprecherinnen oder -sprecher geben. Ob die neue Regelung jetzt schon Anwendung findet, blieb zunächst offen. Der bisherige Co-Chef Meuthen hatte die AfD im Streit verlassen.

Mit großer Mehrheit sprach sich der Parteitag am Abend für den Bau neuer Atomkraftwerke in Deutschland aus.

