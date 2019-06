Die AfD hat ihren für September geplanten Sozialparteitag verschoben.

Damit wird die Partei auch in diesem Jahr kein eigenes Konzept für die Rente und die Sozialversicherung vorlegen. AfD-Sprecher Behrens machte organisatorische Gründe geltend. Im Herbst stünden Bundesvorstandswahlen und drei Wahlkämpfe in Ostdeutschland an. Da wäre es falsch, den wichtigen Parteitag zur Sozialpolitik dazwischen zu quetschen. - Das Thema gilt innerhalb der AfD als umstritten. Der Bundestagsabgeordnete Pohl kritisierte die Verschiebung und erklärte, es entstehe der Eindruck, als hätte die Partei Angst vor einer wichtigen inhaltlichen Debatte.