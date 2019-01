Die Grünen-Politikerin Haßelmann fordert Aufklärung in der AfD-Spendenaffäre.

Sie sagte im Deutschlandfunk, Verstöße gegen die Parteienfinanzierung seien keine Lappalie. Im November habe die AfD noch von einem einzelnen Großspender geredet. Jetzt plötzlich nenne die Partei 14 Spender aus Deutschland oder anderen EU-Ländern - wohl um öffentlich glauben zu machen, die Zuwendung sei nicht verboten gewesen. Haßelmann betonte, der Parteispendensumpf der AfD werde immer abstruser. Es sei Aufgabe von Bundestagspräsidium und -verwaltung, den Sachverhalt zu prüfen.



In der Affäre geht es um 130.000 Euro, die eine Schweizer Pharmafirma 2017 an die AfD überwies und die laut der Partei im Frühjahr 2018 zurückgezahlt wurden. Das Geld ging an den Kreisverband Bodensee - im Wahlkreis von Fraktionschefin Weidel. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz.