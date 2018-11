Nach dubiosen Wahlkampfspenden an die AfD ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz nun offiziell gegen Bundestags-Fraktionschefin Weidel. Man habe das Verfahren wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz auf die Politikerin ausgeweitet, teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen richteten sich nun gegen insgesamt vier Personen.

Zu ihnen zählen demnach auch drei Mitglieder des AfD-Kreisverbands Bodensee, dem Weidel angehört. Die AfD hatte bestätigt, mehrere Großspenden aus der Schweiz und den Niederlanden erhalten zu haben.



Wegen der Immunität der Abgeordneten Weidel hatte die Staatsanwaltschaft ein Schreiben an den Bundestag senden und auf Ablauf einer 48-stündigen Frist warten müssen. Laut AfD wurden im vergangenen Jahr allein von einer Schweizer Firma rund 130.000 Euro an den Kreisverband Bodensee überwiesen wurden. Als Verwendungszweck sei angegeben gewesen: "Wahlkampfspende Alice Weidel". Spenden in dieser Höhe von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal.



Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen hatte Fehler seiner Partei in der Spendenaffäre eingeräumt. Man habe das Geld einige Wochen zu spät zurückbezahlt, sagte Meuthen im ZDF. Der Vorgang werde parteiintern geprüft und vollumfänglich aufgeklärt. Er nahm die Fraktionsvorsitzende Weidel gegen Kritik in Schutz. Diese habe im Bundesvorstand glaubhaft gemacht, erst spät von den Vorgängen erfahren zu haben. Meuthen kritisierte die mediale Berichterstattung zu der Affäre als übertrieben. Seine Partei habe schließlich keine schwarzen Kassen unterhalten wie einst die CDU.