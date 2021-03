Der Staatsrechtler Christoph Möllers hält es für einen Fehler des Bundesverfassungsschutzes, dass die Entscheidung zur AfD an die Öffentlichkeit gelang.

Die geplante Hochstufung der AfD zum Verdachtsfall sei ein behördeninterner Vorgang gewesen, sagte Möllers im Deutschlandfunk. "Für eine Übergangszeit jedenfalls finde ich es sehr nachvollziehbar, dass man von der Behörde erwarten kann, dass sie Stillschweigen hält. Das ist immerhin ein Geheimdienst", so Möllers. Dass dennoch bekannt wurde, dass die AfD von der Behörde zunächst zu einem Verdachtsfall hochgestuft wurde, nannte er "erstaunlich". Mit dem Verwaltungsgericht Köln, wo eine Klage der AfD in dieser Sache anhängig ist, hatte die Behörde Stillschweigen zu der Entscheidung vereinbart. Möllers vermutet, dass der Verfassungsschutz das Gericht "nicht so ernst genommen hat".

Entscheidung im Eilverfahren vor der Bundestagswahl

Möllers geht davon aus, dass das Eilverfahren vor dem Kölner Gericht noch vor den Bundestagswahlen im September entschieden wird. Das Verfahren in der Hauptsache werde wahrscheinlich durch mehrere Instanzen gehen und Jahre dauern.



Der Staatsrechtler sagte auch: Wenn der Bundesverfassungsschutz sich mit einer Partei befasse, liege es in der Logik des Verfahrens, dass am Ende die Frage eines Partei-Verbots stehe. Der Verfassungsschutz könne eine Partei nicht dauerhaft beobachten. Entweder würde der Verdacht, dass die Partei rechtsextrem ist und gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung verstößt, belegt oder nicht. Je nach Ausgang dieser Prüfung müsse die Politik entscheiden, ob sie ein Verbotsverfahren anstrebt.

Gericht untersagte Hochstufung zum Verdachtsfall

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Bundesverfassungsschutz die AfD von einem Prüffall zu einem Verdachtsfall hochgestuft hatte. Das Verwaltungsgericht Köln untersagte daraufhin am Freitag der Behörde die Einstufung als Verdachtsfall. In dem Gerichtsbeschluss heißt es nach Angaben der ARD-Rechtsredaktion, man müsse davon ausgehen, dass Informationen an die Presse "durchgestochen" wurden. Damit sei die "Vertrauensgrundlage, auf der die vorhergehenden Entscheidungen beruhten, (…) nunmehr zerstört".

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.