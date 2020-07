Nach der Verhüllung einer Karl-Marx-Statue in Berlin ermittelt der Staatsschutz gegen die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch.

Eine Polizeisprecherin sagte, gegen die Politikerin werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Von Storch hatte die Statue nach eigenen Angaben gemeinsam mit Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative am Dienstag mit einem schwarzem Plastiksack verhüllt. Damit wollte von Storch nach eigener Aussage gegen die aktuelle Rassismusdebatte in Deutschland protestieren. Sie wolle dabei auf rassistische Aussagen von Marx aufmerksam machen. Sie bezeichnete Anhänger linker Politik in ihrem Einsatz gegen Rassismus "verlogen", da Marx "einer der übelsten Rassisten" gewesen sei.