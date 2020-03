Eine Strafanzeige der AfD gegen Bundeskanzlerin Merkel wird nicht weiter verfolgt.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, dass kein Ermittlungsverfahren eingeleitet werde, weil es keinen Anfangsverdacht für Straftaten gebe. - Die AfD hatte sich an Merkels Äußerungen zur inzwischen überwundenen Regierungskrise in Thüringen gestört. Sie hatte Anfang Februar während einer Südafrika-Reise gesagt, die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich im Landtag zum Ministerpräsidenten auch mit AfD-Stimmen sei unverzeihlich und müsse rückgängig gemacht werden. Die AfD war der Meinung, dass die Kanzlerin sich mit dieser Wortwahl nicht zu einer demokratischen Abstimmung habe äußern dürfen.