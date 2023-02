10-jähriges Bestehen

Im Osten sei man stärkste Partei, sagte er im ZDF. Für die anderen werde es immer schwieriger, Koalitionen dagegen zu schmieden. Ähnlich äußerten sich Co-Chefin Weidel und der Ehrenvorsitzende Gauland. Gauland erwartet perspektivisch eine Zusammenarbeit mit der CDU. Das werde sich im Osten irgendwann ergeben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der CDU fehlten sonst Möglichkeiten, ohne die Grünen zu regieren.

Der Extremismusforscher Gideon Botsch glaubt dagegen, dass die Abgrenzung gegen Rechts hält. Auch wenn es in Union und FDP immer wieder Kräfte gebe, die mit der AfD koalieren wollten, sei er skeptisch, dass es dazu kommen werde, sagte er der TAZ . Die CDU hat eine Zusammenarbeit mit der AfD 2018 per Parteitagsbeschluss abgelehnt. SPD-Generalsekretär Kühnert drängte auf klare Abgrenzungen zur AfD. Er sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, das liberal-konservative Spektrum sei besonders gefordert, die Brandmauer zum blau-braunen Rand zu stabilisieren. - Die AfD hat am Abend im hessischen Königstein zu einer Jubiläumsfeier geladen. Dagegen wurden Protestkundgebungen angemeldet.