Im Streit um den Parteiausschluss des Brandenburger AfD-Politikers Kalbitz will Parteichef Meuthen eine endgültige Entscheidung des Bundesschiedsgerichts abwarten.

Der Bundesvorstand habe in dieser Sache seine Entscheidung getroffen, indem er Kalbitz die AfD-Mitgliedschaft entzogen habe, sagte Meuthen in Suhl, wo die AfD-Spitze tagte. Jetzt hätten die Gerichte das Wort. Kalbitz wehrt sich juristisch gegen einen Rauswurf und nahm an der Bundesvorstandssitzung in Suhl teil. Das Landgericht Berlin hatte seinen Parteiausschluss zumindest vorübergehend für unwirksam erklärt.