Der AfD-Vorsitzende Chrupalla hat die Entscheidung verteidigt, trotz der Corona-Infektionslage einen Parteitag mit 600 Delegierten abzuhalten. Zum Auftakt der Veranstaltung in der nordrhein-westfälischen Stadt Kalkar sagte Chrupalla, man wolle nicht, dass das Virus die vitalen Kräfte der Demokratie befalle.

Man werde der Welt zeigen, dass man in der Lage sei, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die AfD könne mit der Pandemie deutlich besser umgehen als die anderen Parteien. Für den Parteitag gelten strenge Hygienevorschriften.



Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte entschieden, dass die Delegierten auch an ihren Sitzplätzen einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Bürgermeisterin Schulz äußerte Zweifel an der Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Im Deutschlandfunk sagte sie, sollten sich einzelne Delegierte nicht an die Regeln halten, würden sie darauf zweimal angesprochen und wenn nötig des Saales verwiesen. Das Ordnungsamt von Kalkar sei vor Ort und werde die Maßnahmen kontrollieren.



Inhaltlich geht es bei der AfD um sozialpolitische Fragen und ein Rentenkonzept. Chrupalla kündigte zudem eine harte Linie gegen Parteimitglieder an, die verfassungsfeindliches Gedankengut äußerten. Diese Menschen hätten in der AfD nichts zu suchen, betonte der Parteichef.



Gegen die AfD wollen heute in Kalkar zahlreiche Menschen protestieren. Eine erster Demonstrationszug setzte sich bereits in Bewegung. Die Polizei rechnet mit einem Großeinsatz.

