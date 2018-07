Verfassungschutzpräsident Maaßen hat der AfD nach Angaben seiner Behörde keine Ratschläge gegeben, wie diese einer geheimdienstlichen Beobachtung entgehen könne.

Diesen Vorwurf weise man zurück, heißt es laut den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einer Stellungnahme des Bundesamtes. Darin werde zudem betont, dass Maaßen auch kein Ausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Chef Höcke empfohlen habe.



Entsprechende Angaben waren unter Berufung auf ein noch nicht erschienenes Buch einer AfD-Aussteigerin gemacht worden. Explizit erwähnt werde darin ein Treffen zwischen Maaßen und der damaligen Parteichefin Petry. Diese hat eine solche Zusammenkunft in der "Bild am Sonntag" dementiert.