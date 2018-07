Verfassungschutzpräsident Maaßen hat nach Angaben seiner Behörde der AfD keine Ratschläge gegeben, wie sie einer Beobachtung entgehen könne.

Diesen Vorwurf weise man zurück, heißt es laut den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einer Stellungnahme des Bundesamtes. Darin werde zudem betont, dass Maaßen auch kein Ausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Chef Höcke empfohlen habe.



Entsprechende Angaben waren unter Berufung auf ein noch nicht erschienenes Buch einer AfD-Aussteigerin gemacht worden. Explizit erwähnt werde darin ein Treffen zwischen Maaßen und der damaligen Parteichefin Petry. Diese hat eine solche Zusammenkunft in der "Bild am Sonntag" dementiert.