Die AfD wird weiter von einer Doppelspitze geführt. Der Posten des Generalsekretärs wird nicht vergeben. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zunächst war vorgesehen, dass die AfD ab 2025 nur noch von einem statt bisher zwei Vorsitzenden sowie dem neuen Generalsekretär geführt wird. Vor dem Parteitag hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Ko-Parteichef Chrupalla sein Amt verlieren könnte. Tatsächlich war Chrupalla war am Samstag aber mit 82,7 Prozent im Amt bestätigt worden - und erhielt sogar ein besseres Ergebnis als Ko-Parteichefin Alice Weidel mit 79,8 Prozent. Ein Antrag darauf, von einer Doppelspitze auf einen einzigen Parteichef zu wechseln, fand am Samstag auf dem Parteitag keine Mehrheit.

Proteste gegen Parteitag in Essen

Auch heute hat es weitere Protestaktionen gegen den AfD-Parteitag in Essen gegeben. Zwar blieb es, offenbar wegen des Wetters, rund um die Grugahalle ruhiger. An einer Mahnwache in Sichtweite der Halle nahmen nach Schätzung der Nachrichtenagentur dpa rund 150 Menschen teil. Veranstalter war das Bündnis "Essen stellt sich quer".

Gestern hatten zehntausende Menschen in Essen protestiert. Laut Polizei gab es seit Freitagabend insgesamt 32 Gegendemonstrationen. Deutschlandfunk-Redakteurin Nadine Lindner sprach in unserem Programm von mehreren zehntausend Menschen , die sich friedlich einem Demonstrationszug angeschlossen hatten. Allerdings habe es auch Gewalt und Aggression gegeben.

Die Polizei teilte mit, leider habe es immer wieder größere Gruppen "von zum Teil mehreren hundert Personen" gegeben, "die durch gewaltsame Störaktionen versuchten, die Delegierten an der Teilnahme des Bundesparteitags zu hindern oder Sperrstellen zu durchbrechen". Gegen sie seien Schlagstöcke und Reizgas eingesetzt worden.

Ein schwerverletzter Polizist

In einem Fall hätten Polizisten einen Delegierten zur Grugahalle geleitet. Dabei seien sie von etwa 200 Personen attackiert worden. Ein Polizist erlitt dabei schwere Verletzungen. Ursprünglich war die Rede von zwei Schwerverletzten. Die Verletzungen einer Beamtin stellten sich im Krankenhaus aber als nicht so schwer heraus wie ursprünglich angenommen. Die Täter entkamen demnach in der Menschenmenge. Die Polizei werte nun Videoaufnahmen von dem Vorfall aus und bitte um Zeugenhinweise.

