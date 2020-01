Vertreter des "Flügels" in der AfD haben Parteichef Meuthen im Streit um ein Rentenkonzept scharf attackiert.

Der Thüringer Bundestagsabgeordnete Pohl bezeichnete dessen Idee, die gesetzliche Rente abzuschaffen, als parteischädigendes Verhalten. Das könne man nur so nennen, wenn man im politischen Wettstreit rausgehe und den Wählern erkläre, man nehme ihnen die gesetzliche Rente weg, sagte Pohl bei einer Parteiveranstaltung in Magdeburg. Es wäre schön, wenn die AfD nicht als die Partei in die Geschichte eingehe, die die gesetzliche Rente abschaffen wolle. Thüringens AfD-Chef Höcke warb für das in seiner Fraktion erarbeitete Rentenkonzept. Es sieht unter anderem einen Aufschlag nur für deutsche Staatsbürger vor. Bei der Veranstaltung wurden entsprechende Broschüren verteilt.



Meuthen wies die Kritik zurück. Pohls schädliche und falsche Äußerungen seien eine "unheilvolle Mischung aus ökonomischer Inkompetenz, bemerkenswerter Infamie und einem Vulgärpopulismus", der der Partei unwürdig sei. Sie zeigten zudem, dass er sich mit seinen Einlassungen nicht auf Höhe der Diskussion befinde. Meuthen plädiert für eine Abschaffung der gesetzlichen Rente, die durch Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert wird. Stattdessen solle das System auf eine steuerfinanzierte Mindestrente umgestellt werden, die knapp über der Existenzsicherung liegt.



Die AfD hatte ihren Parteitag zum Rentenkonzept im vorigen Jahr verschoben. Er soll jetzt Ende April nachgeholt werden.



Vor der Halle protestierten laut Polizei bis zu 150 Menschen gegen die AfD und ihre Politik und forderten mehr Solidarität in der Gesellschaft ein.