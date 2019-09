Ein Vertreter von Holocaust-Überlebenden hat bestürzt auf die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg reagiert.

In beiden Ländern setze sich "der Trend in die rechtsextreme und von Wut und Hass dominierte Welt der AfD fort", sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Heubner. Wenn mehr als jeder fünfte Bürger in dieser Richtung abbiege, habe die Demokratie in Deutschland ein ernstes Problem, warnte er. Holocaust-Überlebende erinnere dieses Bedrohungsszenario an Erfahrungen, die sie selbst machen mussten. "Sie erhoffen jetzt von den demokratischen Parteien ein starkes und mutiges gemeinsames Engagement gegen Rechts, damit Antisemitismus und rechtsextremer Hass in Deutschland keine neue Heimat finden."



Nach aktuellen Hochrechnungen ist die AfD in beiden Ländern zweitstärkste Kraft: In Sachsen kommt sie demnach auf 27,5 Prozent (CDU: 33,1), in Brandenburg auf 22,8 Prozent (SPD: 27,2). Sie verzeichnete jeweils Stimmenzuwächse im zweistelligen Prozentpunktbereich.