Dlf-Interview der Woche

Die AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel vor Plakaten einer Partei-Kampagne (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Es werde ein - Zitat - "Wirtschaftskrieg gegen Deutschland geführt", sagte Weidel im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Deutschland werde am Ende der große Verlierer sein. Man habe keine kompetenten Regierungsvertreter, die in irgendeiner Form das Problem verstünden oder in der Lage wären, überhaupt die Interessen des Landes zu vertreten, meinte Weidel. Sie forderte Friedensverhandlungen mit Moskau und die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. Was eine Gebietsteilung für die Ukraine und Russland letztendlich bedeute, sei überhaupt nicht unser Thema, sagte die AfD-Vorsitzende.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.