Der AfD-Vorsitzende Meuthen hält den völkisch-nationalistischen "Flügel" nach eigenen Angaben für eine signifikante Strömung in seiner Partei.

Meuthen sagte am Rande eines Treffens der baden-württembergischen AfD in Böblingen, er kenne viele Leute, die sich dem "Flügel" zugehörig fühlten, mit denen man sich vernünftig austauschen könne. Er hielte es deshalb für falsch zu sagen, dass die Positionen der Gruppierung als Gesamtheit nicht zur AfD gehörten, betonte Meuthen.



Der "Flügel" wird vom thüringischen AfD-Vorsitzenden Höcke geleitet und vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für rechtsextremistische Bestrebungen geführt.



Vor knapp zwei Wochen kam es im Thüringer Landtag zum Eklat, als sich der FDP-Politiker Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Gegen Bündnisse mit der AfD demonstrierten gestern Tausende in Erfurt.