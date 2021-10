Der AfD-Vorsitzende Meuthen zieht sich von der Parteispitze zurück. Aus einem Rundschreiben, das er an die AfD-Mitglieder verschickt hat, geht hervor, dass er bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr kandidieren will.

Zuerst hatten das Nachrichtenportal T-Online und die Zeitung "Die Welt" berichtet. Demnach ist in dem Schreiben von einer unglaublich fordernden Zeit als Bundessprecher die Rede, die von manchen Härten und Enttäuschungen geprägt gewesen sei, aber auch von sehr vielen guten Erlebnissen.



Meuthen gilt als Wortführer des gemäßigteren Teils der AfD. Nach den Stimmenverlusten seiner Partei bei der Bundestagswahl hatte er eine schonungslose Analyse möglicher Fehler angekündigt. Der Europaabgeordnete sagte unter anderem, die AfD müsse intern auch darüber reden, ob es klug gewesen sei, die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union ins Wahlprogramm zu schreiben. Im vergangenen November hatte er auf dem AfD-Parteitag eine zunehmend radikale Wortwahl kritisiert und vor der Nähe zur Querdenken-Bewegung gewarnt. So sei es nicht klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen. Die AfD werde keinen Erfolg erzielen, wenn sie "immer derber, immer aggressiver" auftrete. So verliere sie stattdessen viele Wähler. Der damalige Bundestagsfraktionschef Gauland sagte daraufhin, er halte Teile der Rede "für spalterisch".

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.