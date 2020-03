Ganz Deutschland kämpft gegen Corona – und die AfD kämpft mit sich selbst. Wieder einmal geht es um den Flügel mit seinen völkischen Politikvorstellungen, der seit vergangener Woche unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, als rechtsextrem eingestuft. Nun gibt es in diesem Kampf seit heute ein neues Kapitel, denn der Bundevorstand der AfD hat die Auflösung des Flügels gefordert, bis Ende April.

Das klingt erstmal schmissig und entschlossen. So, als ob sich die AfD tatsächlich mit dem Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes in ihren eigenen Reihen anlegen würde. Auflösung es Flügels, was heißt das – abseits der politischen Rhetorik in der Substanz?

Höcke und Klabitz bleiben mächtig

Da ist zuerst die praktische Frage: Wie soll sich etwas auflösen, dass es gar nicht gibt offiziell? Der Flügel ist ein hybrides Wesen. Ein Netzwerk, das nur auf Loyalität, nicht auf formeller Mitgliedschaft aufgebaut ist. Stattdessen haben sich die zwei Führungsfiguren Björn Höcke und Andreas Kalbitz eine effektive Machtstruktur geschaffen, die Vorstandswahlen beeinflussen kann, wie man es zuletzt auf dem Bundesparteitag in Braunschweig besichtigen konnte. Gegen den Flügel geht fast nichts.

Höckes und Kalbitz´ Gefolgsleute sind zudem wie eine Schattenarmee in der AfD. Die ohne Armbinde eingreifen – in die Besetzung von Landesvorständen zum Beispiel. Oder versuchen, so schildern es Aussteiger, Andersdenkende durch üble Nachrede aus der Partei zu mobben.

"Strippen ziehen und Klappe halten"

Die zentrale Frage ist nun: Was ist die Selbstauflösung des Flügels wert, wenn seine führenden Köpfe Kalbitz und Höcke noch in der Partei bleiben? Wird es am Ende bei symbolischen Rückzügen bleiben? Weniger Fahnenschwenken beim Kyffhäusertreffen? 30 Prozent weniger Höcke-Höcke-Sprechchöre?

Der Flügel hat in der Partei lange nach dem Muster agiert: "Strippen ziehen und die Klappe laut aufreißen". Um Wahlerfolge im Osten zu erzielen, ließ ihn die Spitze gewähren. Nun könnte er sich auf das Muster "Strippen ziehen und Klappe halten" verlegen. Was vielleicht seine Lautstärke, aber nicht seinen Einfluss mindert.

Der AfD-Bundesvorstand hat sich – viel zu spät - nun zu einer deutlichen Ansage durchgerungen. Ob sie das Papier wert ist, auf dem sie steht, muss sich erst noch zeigen.

