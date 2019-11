Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Weidel und Gauland werten Fragen von Journalisten ab - und ernten dafür auf Twitter viel Kritik.

Während ihrer Statements zur Abwahl von AfD-Politiker Brandner als Vorsitzenden des Rechtsausschusses wurde Gauland gefragt: "Wie hoch muss denn der Antisemitismus sein, Herr Gauland, bis Ihnen mulmig wird?" Daraufhin sagte Weidel: "Was für eine dumme Frage. Meinen Sie das ernst?" Dies zeuge "absolut von Nicht-Bildung". Als ein Journalist wissen wollte, ob die AfD als nächstes eine "integere Person" für den Vorsitz im Rechtsausschuss vorschlagen werde, meinte Weidel: "Schon wieder so eine dämliche Frage." Gauland antwortete: "Wir haben nur integere Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen!" Weidel ergänzte: "Mein Gott, ist das alles dümmlich hier."



Wie unsere Hauptstadt-Korrespondentin Nadine Lindner berichtet, nannte der Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion die Journalisten nach kritischen Fragen zudem öffentlich "Lügenpresse".



Auf Twitter wurde dieses Verhalten der beiden Politiker unter anderem mit "Was ein weinerliches Schmierentheater" kommentiert und die Frage gestellt, warum die Journalisten nicht einfach weggingen.