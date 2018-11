Die Spendenaffäre um die AfD weitet sich aus: Der Kreisverband von Bundestags-Fraktionschefin Weidel hat neben der Spende aus der Schweiz eine weitere aus Belgien erhalten - und auch diese erst Monate später zurückgezahlt. Dies teilte die AfD-Bundesgeschäftsführung mit.

Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR hatten zuvor eine Anfrage an die Bundesgeschäftsführung wegen des Vorgangs gerichtet. Laut den Angaben der AfD wurde am 13. Februar die Summe von 150.000 Euro an den AfD-Kreisverband Bodenseekreis überweisen. Die Spende stammte offenbar von einer Stiftung in Belgien namens "Identität Europa". Das Geld habe man rund drei Monate später zurücküberwiesen, da seine Herkunft unklar gewesen sei, hieß es weiter. Der Kreisverband habe die Bundesgeschäftsführung der AfD am Dienstag über den Vorgang unterrichtet, und dieser habe wiederum einen Tag später die Bundestagsverwaltung informiert.



Erst vor wenigen Tagen war eine erste möglicherweise widerrechtliche Auslandsspende an die Partei bekannt geworden, und zwar aus der Schweiz. Die Staatsanwaltschaft Konstanz gab gestern bekannt, deshalb gegen Weidel und andere AfD-Mitglieder zu ermitteln.