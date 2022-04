Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD, bei einer Rede im Bundestag. (Kay Nietfeld/dpa)

Es müssten Diplomaten geschickt werden und keine Waffen. Chrupalla lehnte auch Sanktionen gegen Moskau ab. Zur Begründung sagte er , diese schadeten Deutschland stärker als Russland.

Chrupalla betonte, seine Partei verurteile den Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. Zugleich erklärte er, der Krieg habe "mehrere Väter". Er verlangte eine unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in Butscha, etwa durch die OSZE.

Chrupalla distanziert sich von unbelegter Behauptung zu vermeintlichen Biowaffenlaboren

Chrupalla distanzierte sich von einer unbelegten Aussage seines Fraktionskollegen Kotré zu angeblichen Biowaffenlaboren in der Ukraine. Chrupalla sagte, man müsse unterscheiden zwischen bestätigten biologischen Forschungseinrichtungen und Biowaffenlaboren, "die es nachweislich so nicht gibt". Kotré sei in der Fraktion für seine Rede im Bundestag gerügt worden.

In der Vergangenheit hatte Russland mehrfach die unbelegte Behauptung aufgestellt, in der Ukraine arbeite ein US-finanziertes Netz von Biowaffenlaboren an Massenvernichtungswaffen. Internationale Faktenchecker haben dies als Desinformation und Kriegspropaganda bewertet.

Forschungslabore zu Krankheitserregern

Tatsächlich existieren in der Ukraine Forschungslabore, die unter anderem Krankheitserreger wie Milzbrand und Tularämie analysieren, die in dem Land vorkommen. Das dient jedoch dem öffentlichen Gesundheitsschutz. Finanziert werden die Labore teilweise auch mit Mitteln aus den USA.

Die dort gelagerten Erreger wurden zu Kriegsbeginn vernichtet. Was Russland als Vertuschungsversuch diskreditierte, war laut einer Gruppe deutscher Wissenschaftler eine Vorsichtsmaßnahme: Es wäre "unverantwortlich gewesen, hätte die Ukraine solche Erreger an Ort und Stelle belassen und damit einen Kontrollverlust oder eine versehentliche Freisetzung im Zuge militärischer Angriffe in Kauf genommen", heißt es in der beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg veröffentlichten Analyse

