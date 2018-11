Der Druck auf AfD-Fraktionschefin Weidel wegen der Vorwürfe illegaler Parteispenden steigt.

Der SPD-Haushaltsexperte Kahrs sagte dem "Handelsblatt", wenn die Spende illegal gewesen sei, müsse Weidel zurücktreten. Die Spendenaffäre sei aufzuklären. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Haßelmann. Es müsse Schluss sein mit der Verschleierungstaktik der AfD, führte sie im Sender NTV aus. Weidel sei stellvertretende Kreisvorsitzende des Kreisverbandes und namentliche Begünstigte der Spende, somit trage sie persönlich Verantwortung.



Auch in der eigenen Partei gerät die Fraktionschefin unter Druck. Der baden-württembergische AfD-Landeschef Özkara sagte, Verantwortung für diese Großspende trügen alle, die davon gewusst hätten. Sollte Weidel davon gewusst haben, trage sie die "Hauptverantwortung". Wenn die Spende illegal sei, erwarte er, dass Weidel "von allen Ämtern und Mandaten zurücktritt".



Inzwischen beschäftigt sich die Bundestagsverwaltung mit dem Fall. Der Bundesverband der Partei sei um eine Stellungnahme gebeten worden, teilte die Verwaltung in Berlin mit. Parteispenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union düften grundsätzlich nicht angenommen werden.



Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" hat eine Schweizer Pharmafirma im vergangenen Jahr in 18 Tranchen mehr als 130.000 Euro an Weidels AfD-Kreisverband Bodensee gespendet. Auf Nachfrage des Rechercheverbundes erklärte Weidel, sie habe im September 2017 erstmals von der "ungebetenen" Spende erfahren und sich später für eine Rückzahlung ausgesprochen. Es habe Bedenken ob der Legalität gegeben. Die Rückzahlung erfolgte aber erst nach der Bundestagswahl im April 2018. Weidel erklärte, sie habe auf den richtigen Umgang der Schatzmeister mit der Spende vertraut. Über die Hintergründe der Pharmafirma, deren Besitzer und die Motive der Spende habe sie außerdem keinerlei Informationen.