Eine wirkliche Überraschung ist das nicht. Bereits Ende Januar wurde mit der Entscheidung des Bundesamtes für den Verfassungsschutz gerechnet und es war vor dem Hintergrund der jüngeren Geschichte der AfD absehbar, dass es zu einer intensivieren Beobachtung der Partei kommen würde.

Allein schon der langanhaltende Richtungsstreit, den zuletzt Parteichef Jörg Meuthen und der eher nationalliberale Teil der Partei für sich entscheiden konnte, hat zugleich für alle erkennbar vor Augen geführt, wie stark das nationalistische bis rechstextreme Lager in der Partei verankert ist. Etwa der der Flügel um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und den inzwischen ausgeschlossenen ehemaligen Brandenburger Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz.

Einfluss des Flügels weiter gewachsen

Diese vom Verfassungsschutz bereits im vergangenen Jahr als offiziell rechtsextrem eingestufte Strömung sollte es nach der formalen Selbstauflösung eigentlich gar nicht mehr geben. Aber dass der informelle Einfluss des Flügels auch ohne formale Strukturen deutlich gewachsen ist, hat nicht zuletzt der zurückliegende Bundesparteitag in Kalkar gezeigt, wo die Auseinandersetzung um die Selbstreinigungsversuche von Parteichef Meuthen fast den Parteitag gesprengt haben.

Der informelle Flügel ist seitdem noch mutiger geworden. Als aktuelles Beispiel kann da der jüngste Landesparteitag der sächsischen AfD gelten, wo der ehemalige Richter und AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier unter dem Johlen der Delegierten freimütig erklärte: Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, macht irgendetwas falsch.

Der sächsische Verfassungsschutz stuft Maier als Rechtsextremisten ein und bis zur formalen Auflösung des Flügels war er dessen Obmann. Jetzt kandidiert er erneut auf Platz 2 der Landesliste und sein etwas gemäßigter Gegenkandidat hatte auf dem Landesparteitag keine Chance.

AfD-Richtungsstreit dürfte noch härter werden

Es wäre aber auch zu kurz gesprungen, das allein als Problem der ostdeutschen Landesverbände abzutun, die als besonders radikal gelten, auch weil sich dort viele "Westimporte", ob Höcke, Maier oder Brandner und zuvor auch schon Kalbitz als die Speerspitze des Widerstands generieren. Auch in den deutlich mitgliederstärkeren Westverbänden wie in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen nimmt der Richtungsstreit inzwischen viel Raum ein.

Das extreme Lager wird sich in der Widerstandspose durch die Entscheidung bestärkt fühlen. Die eher gemäßigten Kräfte könnten trotz der vorhanden Mehrheit im Bundesvorstand sogar noch geschwächt werden, weil etwa potentielle Wähler und Mitglieder jetzt möglicherweise fernbleiben. Der Richtungsstreit innerhalb der Partei dürfte mit dieser Entscheidung noch härter werden und aus der vermeintlichen Alternative noch stärker eine nationale Front hervorgehen.

