Verfassungsschutz und Oppositionspolitiker bezweifeln, dass die für heute angekündigte Auflösung des AfD-"Flügels" an den rechtsextremen Strömungen in der Partei etwas ändern wird.

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Kramer sagte im MDR, zahlreiche Protagonisten des "Flügels" hätten weiterhin großen Einfluss in der AfD. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Strasser nannte die Auflösung ein "scheinheiliges Ablenkungsmanöver". Der "Flügel" besetze zunehmend auch Führungspositionen in der AfD. Der Linken-Politiker Korte betonte, Rassismus und Menschenverachtung seien überall in der Partei verbreitet.



Der Verfassungsschutz hatte den "Flügel" im März als rechtsextrem eingestuft. Daraufhin forderte der AfD-Bundesvorstand die Auflösung bis zum 30. April. Der Vorstand will nach eigenen Angaben in zwei Wochen überprüfen, ob dem Folge geleistet wurde.



Rund 20 Prozent der gut 35.000 Parteimitglieder sollen der Gruppierung um den thüringischen Landesvorsitzenden Höcke angehören.