Im Streit um den Kreispolitiker Möritz will die CDU in Sachsen-Anhalt am Donnerstag über mögliche Konsequenzen beraten.

Ministerpräsident Haseloff sagte der "Mitteldeutschen Zeitung", Hakenkreuze und CDU gingen nicht zusammen. Über das weitere Vorgehen müssten nun die Parteigremien sprechen. Am Donnerstag soll die Landesspitze dazu mit allen Kreischefs zusammenkommen. Außerdem gibt es offenbar einen zweiten Fall. Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet, war ein CDU-Politiker aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Juni 2012 Gründungsmitglied von Uniter und wurde damals einstimmig zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Das gehe aus einem Registereintrag des Landgerichts Stendal hervor.



In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Möritz im Jahr 2011 als Ordner an einer rechtsextremen Demonstration beteiligt war. Sein CDU-Kreisverband Anhalt-Bitterfeld lehnt Konsequenzen ab und verweist darauf, dass sich Möritz von seiner rechten Vergangenheit distanziert habe. Möritz hat auch ein Symbol mit mehreren übereinanderliegenden Hakenkreuzen auf dem Arm tätowiert.



Heute äußerte sich erstmals auch die Bundespartei zu der Affäre. Bundestagspräsident Schäuble erklärte gegenüber dem Nachrichtensender n-tv, demokratische Parteien dürften mit Neonazis nichts zu tun haben. In einer Mitteilung der Bundes-CDU an alle Landesverbände hieß es zudem, Nazis hätten keinen Platz in der Partei. Allerdings habe jeder Mensch das Recht auf Erkenntnis und Besserung.