Der stellvertretende Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung, Höhne, hat in der Affäre um den Kommunalpolitiker Möritz ein Parteiausschlussverfahren empfohlen.

Man hätte dann ausreichend Zeit, die Vorwürfe wegen dessen rechtsextremer Vergangenheit zu prüfen, sagte Höhne im Deutschlandfunk. Es sei zu wenig, sich im CDU-Landesvorstand zu treffen und zu sagen, dass alles in Ordnung sei.



Die CDU-Landesspitze in Sachsen-Anhalt will morgen in Magdeburg über mögliche Konsequenzen beraten. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Möritz im Jahr 2011 als Ordner an einer rechtsextremen Demonstration beteiligt war. Zudem war er Mitglied des umstrittenen Vereins "Uniter".



Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland schreiben, war ein weiteres CDU-Mitglied aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2012 bei "Uniter". Theo Schöpfel war Gründungsmitglied und zweiter Vorsitzender. Unklar ist, ob er jetzt noch in der CDU ist.