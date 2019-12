Nach Berichten über mutmaßliche Kontakte des CDU-Politikers Möritz zu Rechtsextremen gibt es möglicherweise einen ähnlichen Fall.

Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland schreiben, handelt es sich um ein CDU-Mitglied aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der Mann war demnach 2012 Gründungsmitglied der umstrittenen Organisation Uniter und wurde zu ihrem zweiten Vorsitzenden gewählt. Für die CDU habe er bis 2019 im Stadtrat von Sandersdorf-Brehna gesessen. Der Politiker selbst sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sei kein Rechtsextremist. Bei Uniter sei es seinerzeit um Reservistenkameradschaft gegangen.



Im Streit um den Kreispolitiker Möritz will die CDU in Sachsen-Anhalt am Donnerstag über mögliche Konsequenzen beraten. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass er im Jahr 2011 als Ordner an einer rechtsextremen Demonstration beteiligt war und dass er ein Symbol mit mehreren übereinanderliegenden Hakenkreuzen auf dem Arm tätowiert hat.