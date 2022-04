Flutkatastrophe von 2021

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, hielten sich auch Heinen-Essers Partei- und Kabinettskollegen, Bauministerin Scharrenbach und Europaminister Holthoff-Pförtner, sowie die heutige Bundestagsabgeordnete und damalige Integrations-Staatssekretärin in Düsseldorf, Güler, zeitweise auf der Insel auf. Die CDU-Politiker hätten dort an einer Geburtstagsfeier des Ehemanns von Heinen-Esser am 23. Juli teilgenommen, heißt es. Die Zeitung beruft sich dabei auf Angaben der Landesregierung und Heinen-Esser selbst. Ähnlich berichtete die Deutsche Presseagentur.