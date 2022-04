Flutkatastrophe von 2021

Wie zunächst der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete, hielten sich auch Heinen-Essers Partei- und Kabinettskollegen, Bauministerin Scharrenbach und Europaminister Holthoff-Pförtner, sowie die heutige Bundestagsabgeordnete und damalige Integrations-Staatssekretärin in Düsseldorf, Güler, zeitweise auf der Insel auf. Die CDU-Politiker hätten dort an einer Geburtstagsfeier des Ehemanns von Heinen-Esser am 23. Juli teilgenommen, heißt es. Heinen-Esser bestätigte die Darstellung. Sie bitte um Entschuldigung und würde sich heute von vornherein anders organisieren, sagte sie in Düsseldorf. Sie habe jedoch das Parlament nicht falsch über die Feier informiert. Diesen Vorwurf weise sie von sich, betonte Heinen-Esser. Ihr Ministerium sei immer handlungsfähig gewesen. Heinen-Esser will im Amt bleiben. Sie werde die Folgen der Hochwasserkatastrophe und andere Themen weiter abarbeiten.