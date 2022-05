Viruserkrankung

Eine vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. (Andrea Männel/RKI/dpa)

In Großbritannien meldet die Gesundheitsbehörde täglich neue Fälle. Bei den meisten infizierten seien die Symptome jedoch relativ mild, hieß es. Die britische Regierung hat nach Angaben von Bildungsminster Zahawi dennoch damit begonnen, Vorräte an Pocken-Impfstoff aufzukaufen. In den USA warnte Präsident Biden vor schwerwiegenden Folgen, sollte sich die Krankheit weiter ausbreiten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gab es bis Samstag über 90 bestätigte Infektionen in Ländern, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt.

In Deutschland wurden bisher drei Infektionen mit Affenpocken nachgewiesen - ein Fall in Bayern und zwei Fälle in Berlin. Auch die Schweiz und Israel melden bestätigte Infektionen. In Griechenland und Österreich gibt es Verdachtsfälle.

Wie gefährlich sind die Affenpocken? Mehr Informationen finden Sie hier

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.