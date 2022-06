Biophysiker Neher

Affenpocken unter dem Elektronenmikroskop (Essbauer/Sanitätsdienst der Bundeswehr/dpa)

Pockenviren hätten generell niedrige Mutationsraten von etwa einer Punkt-Mutation pro Jahr, sagte Neher im Deutschlandfunk. Die mit dem jüngsten Ausbruch der Affenpocken verbundenen Erbgut-Sequenzen unterschieden sich jedoch durch etwa 40 Mutationen von solchen, die vor vier Jahren sequenziert worden waren. Ob die Mutationen Übertragung und Krankheitsverlauf beeinflussen könnten, sei noch nicht bekannt und müsse noch näher untersucht werden, so der Biophysiker. Die Veränderungen wiesen zudem darauf hin, dass das Affenpocken-Virus seit etwa 2017 im Menschen oder in einem anderen Wirt zirkuliert habe.

Pockenviren sind laut Neher als DNA-Viren generell weniger anfällig für Mutationen als RNA-Viren, zu denen auch das Coronavirus gehört. Die aktuell festgestellten Mutationsmuster könnten durch antivirale Abwehrmechanismen in den menschlichen Zellen entstanden sein. Es sehe so aus, als seien die Mutationen eine Art Narben, die das Virus beim Kontakt mit der Immunabwehr des Wirtes davongetragen habe, erklärte Neher.

WHO vermutet Umweltfaktoren hinter Affenpocken

Weltweit erfasste die Weltgesundheitsorganisation bislang mehr als 550 Infektionen mit dem Affenpocken-Virus in 30 Ländern außerhalb Afrikas. Fast 70 Menschen aus mehr als fünf afrikanischen Ländern seien an der Krankheit gestorben, teilte die WHO mit. Die meisten Menschen, die sich angesteckt hätten, seien Männer, die Sex mit Männern hatten. Generell werde das Virus durch engen Körperkontakt übertragen. Die WHO sehe aber bislang keine Notwendigkeit von Massenimpfungen gegen Affenpocken.

Ausbrüche ansteckender Krankheiten wie Affenpocken und Lassa-Fieber seien immer häufiger zu beobachten, hieß es weiter. Da der Klimawandel zu rasch wechselnden Wetterbedingungen wie Dürre beiträgt, änderten Tiere und Menschen ihr Verhalten bei der Nahrungssuche. Infolgedessen würden Krankheiten, die normalerweise bei Tieren verbreitet seien, zunehmend auf den Menschen überspringen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.