Am kommenden Sonntag soll es neue Gespräche zwischen Vertretern der afghanischen Regierung und den radikalislamischen Taliban geben.

Die Verhandlungen werden nach Angaben der Bundesregierung und der US-Regierung im Emirat Katar stattfinden. Bislang haben sich die Taliban geweigert, mit der Regierung zu sprechen. Erst im April war ein Versuch gescheitert, beide Seiten in der katarischen Hauptstadt Doha zusammenzubringen. US-Präsident Trump will die amerikanischen Soldaten aus Afghanistan abziehen und strebt eine Friedenslösung an. Seit vergangenem Sommer führen die USA direkte Gespräche mit den Taliban.