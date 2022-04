Nach Flucht vor den Taliban

Afghanische Fußballerinnen spielen zum ersten Mal in Australien

Ein Großteil der afghanischen Frauenfußball-Nationalmannschaft hat sein Debüt in Australien gegeben. Zum ersten Mal seit ihrer Flucht aus Afghanistan traten die Frauen bei einem Ligaspiel an. Das Spiel in der Amateurliga blieb torlos, für die Afghaninnen war es dennoch wie ein Sieg.

24.04.2022