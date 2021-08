Die Türkei befürchtet Auswirkungen der US-Entscheidung zur Aufnahme von afghanischen Ortskräften auf das eigene Land.

Das türkische Außenministerium kritisierte in einer Mitteilung, dass Afghanen zunächst aus eigener Kraft ihr Land verlassen und für mindestens ein Jahr in einem Drittstaat unterkommen müssen, während ein Antrag auf Umsiedlung in die USA bearbeitet wird. Das werde für eine neue Migrationskrise in der Türkei sorgen und das Leid der Afghanen auf den Migrationsrouten verstärken, hieß es.



Die USA wollen ähnlich wie Deutschland Afghanen aufnehmen, die während des rund 20 Jahre langen Militäreinsatzes für die USA gearbeitet haben. Diese so genannten Ortskräfte hatten die Truppen beispielsweise als Dolmetscher unterstützt und müssen nun Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.