Bei einem Bombenanschlag auf eine Militärbasis in Afghanistan sind mindestens 12 Sicherheitskräfte ums Leben gekommen.

Mehr als 28 Personen wurden nach Behördenangaben verletzt. Das Attentat ereignete sich in der Stadt Maidan im Zentrum des Landes. Der Sprengsatz war in einem Fahrzeug versteckt. Nach der Detonation eröffneten zwei Angreifer das Feuer. Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag per Twitter für sich.



Erst gestern waren bei einem Taliban-Angriff in der südöstlichen Provinz Logar auf einen Beamtenkonvoi acht Polizisten getötet worden.