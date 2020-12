In Afghanistan sind 13 Sicherheitsbeamte bei einem Angriff auf einen Kontrollpunkt der Polizei getötet worden.

Bei der nächtlichen Attacke wurden zudem drei Menschen verletzt und Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die Taliban für den Angriff im Norden des Landes verantwortlich. Aus dem Süden Afghanistans wurden zudem Angriffe der radikal-islamischen Gruppe auf Regierungstruppen gemeldet.



Trotz der Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban verüben diese weiter Angriffe und Anschläge. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden so mehrere Regionalpolitiker und Journalisten getötet.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.