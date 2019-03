Bei einem Luftangriff in Afghanistan sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 13 Zivilisten getötet worden.

Wie die UNO-Mission in dem Land mitteilte, ereignete sich der Angriff am Wochenende in der nordafghanischen Stadt Kundus. Die US-Luftwaffe habe afghanische Bodentruppen bei Gefechten mit Taliban-Kämpfern unterstützen wollen. Dabei sei aber eine Großfamilie getroffen worden, die vor Kämpfen in ihrer Heimat nach Kundus geflohen sei. Ein Nato-Sprecher sagte, man überprüfe den Bericht.



Nach UNO-Angaben wurden im vergangenen Jahr mehr als 500 Zivilisten bei Luftangriffen getötet.