In der ostafghanischen Provinzhauptstadt Dschalalabad sind mindestens 16 Menschen bei Bombenanschlägen getötet worden.

Zwei Selbstmordattentäter hätten Sprengstoffwesten gezündet, sagte ein Sprecher der Provinzregierung der Nachrichtenagentur AFP. Zwei weitere Angreifer seien von Sicherheitskräften erschossen worden. Der Angriff galt offenbar einem privaten Unternehmen in der Nähe des Flughafens von Dschalalabad. Wer die Anschläge verübte, ist noch nicht klar. Die radikalislamische Taliban-Miliz verhandelt derzeit mit Vertretern der US-Regierung in Katar über ein Ende der Kämpfe in Afghanistan.