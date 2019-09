Bei einem Anschlag im Süden Afghanistans sind mindestens 20 Menschen getötet worden.

Mehr als 90 Personen wurden den Behörden zufolge verletzt. Der in einem Auto versteckte Sprengsatz war in der Nähe des staatlichen Krankenhauses in Kalat detoniert. Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich. Ziel sei jedoch ein Gebäude des Geheimdienstes gewesen, erklärten sie.