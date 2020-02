Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in Afghanistan im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Zivilisten durch Waffengewalt getötet oder verletzt worden.

Die UNO-Unterstützungsmission "Unama" meldete für 2019 mehr als 3.400 getötete Zivilisten und knapp 7000 Verletzte. Damit liegt die Zahl der zivilen Opfer das sechste Jahr in Folge bei mehr als 10.000.



Ab heute soll in Afghanistan eine Woche der reduzierten Gewalt beginnen. Darauf haben sich die afghanischen Streitkräfte, die USA und die Taliban geeinigt. Wenn sich alle Konfliktparteien daran halten, soll am 29 Februar ein erstes Abkommen auf dem Weg zu einer Friedenslösung unterzeichnet werden.