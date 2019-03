Bei einem Terror-Angriff in der ostafghanischen Provinzhauptstadt Dschalalabad hat es nach jüngsten Berichten mindestens 21 Tote gegeben.

Laut den Angaben der Polizei drangen bewaffnete Selbstmordattentäter in das Gebäude eines privaten Bauunternehmens ein, schossen um sich und zündeten zwei Sprengsätze. Dabei wurden 16 Mitarbeiter der Firma getötet und neun verletzt. Sicherheitskräfte erschossen bei einem anschließenden Feuergefecht alle fünf Angreifer. Wer hinter dem Anschlag steht, ist noch unklar. Die radikalislamische Taliban-Miliz verhandelt derzeit mit Vertretern der US-Regierung in Katar über ein Ende der Kämpfe in Afghanistan.