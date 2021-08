In Afghanistan sind die radikal-islamischen Taliban weiter auf dem Vormarsch.

Wie ein führender EU-Vertreter mitteilte, kontrollieren die Extremisten bereits 65 Prozent der Landesfläche. Es gelte, einen Bürgerkrieg in dem Land zu verhindern. Sonst könnte es zu einem massiven Migrationsgeschehen kommen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden allein in den vergangenen zehn Tagen über 4.000 Verletzte in Kliniken behandelt. Zudem sei in einigen umkämpften Städten die Strom- und Wasserversorgung weitgehend zusammengebrochen. Zahlreiche zivilgesellschaftlichen Organisationen forderten einen Abschiebestopp nach Afghanistan.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen verteidigte seinen Vorstoß, dem Vormarsch der Taliban international etwas entgegenzusetzen. Deutschland müsse über das Thema mit den USA sprechen und dabei auch eigene Fähigkeiten anbieten, sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Dies könne beispielsweise Logistik oder eine andere Form der Hilfe sein. Es gehe ihm nicht um eine Revision des Abzugs deutscher Soldaten aus Afghanistan, betonte Röttgen.

