Bei heftigen Sturzfluten sind im Norden Afghanistans mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen, etwa 90 wurden verletzt.

Eine Sprecherin der betroffenen Provinz Parwan sagte, die Zahl der Opfer könne noch steigen, da Rettungskräfte unter zerstörten Häuser nach Menschen suchten. Die Bewohner der Provinz waren mitten in der Nacht von starken Regenfällen und Überschwemmungen überrascht worden. Rund 300 Häuser sind zerstört, etwa 1.000 Menschen wurden obdachlos. Die Regierung in Kabul stellte schnelle Nothilfe in Aussicht.