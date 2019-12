In Afghanistan will Regierungschef Abdullah das vorläufige Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anerkennen.

Abdullah sagte in Kabul, sein Wahlkampfteam und er würden gegen das Resultat vorgehen. Die Abstimmung nannte er betrügerisch. Kurz nach der Wahl hatte er sich selbst zum Sieger erklärt. - Die UNO-Mission in Afghanistan rief die Kommission für Wahlbeschwerden auf, allen Hinweisen nachzugehen und den Abstimmungsprozess auf glaubhafte Weise zu Ende zu führen.



Fast drei Monate nach der Wahl hatte die Unabhängige Wahlkommission heute das vorläufige Ergebnis bekanntgegeben. Demnach kommt Amtsinhaber Ghani auf 50,6 Prozent der Stimmen und hätte somit die Wahl bereits in der ersten Runde für sich entschieden. Sein Konkurrent Abdullah erhielt 39,5 Prozent. Das vorläufige Ergebnis kann noch angefochten werden. Die Veröffentlichung hatte sich wegen Betrugsvorwürfen und technischer Probleme mehrfach verzögert.