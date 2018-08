Der zu Unrecht aus Mecklenburg-Vorpommern abgeschobene Afghane ist auf dem Rückweg nach Deutschland.

Er hat Afghanistan verlassen und fliegt über Islamabad in Pakistan in die Bundesrepublik, wie NDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Hier wird er morgen oder übermorgen erwartet. Der 20-Jährige war vor einem Monat mit 68 weiteren Menschen abgeschoben worden, obwohl sein Asylverfahren noch lief. Nach seiner Ankunft in Deutschland wird er wieder in seine Unterkunft nach Neubrandenburg gebracht. Sein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Greifswald wird fortgesetzt.