Die Bundesregierung hat einen für diese Woche geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan verschoben.

Grund sei die aktuelle Sicherheitslage, teilte das Innenministerium in Berlin mit. In der Hauptstadt Kabul und auch am Flughafen gebe es dadurch logistische Beschränkungen. Deutschland hatte die Abschiebeflüge nach Afghanistan nach einer mehrmonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie im Dezember wieder aufgenommen. Seither hatte es jeweils am Monatsanfang eine Sammelabschiebung nach Kabul gegeben. Insgesamt wurden seit Beginn der Flüge vor fünf Jahren 1.035 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.