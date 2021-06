Ein Abschiebeflug aus Deutschland ist in Afghanistan eingetroffen.

Die Maschine landete nach Behördenangaben am Morgen in Kabul. An Bord waren Berichten zufolge 42 Männer. Es war die 39. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 1.077 Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben.



Menschenrechtsorganisationen kritisieren das, weil die Lage in Afghanistan nicht sicher sei.



Heute griffen die Taliban nach Angaben des Innenministeriums in Kabul eine Einheit von Minenräumern in der nördlichen Provinz Baghlan an. Zehn Menschen seien getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.